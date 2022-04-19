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أبناء جاليتنا في بلغاريا يحتفلون بالذكرى الـ76 لعيد الجلاء

2022-04-19

صوفيا-سانا

أقامت سفارة سورية في العاصمة البلغارية صوفيا احتفالاً بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن.

وشارك في الحفل أبناء الجالية السورية في بلغاريا حيث عبروا عن اعتزازهم بهذه المناسبة وما تمثله من معان تجسد التضحيات التي بذلها شعبنا لتحقيق الجلاء والاستقلال.

وألقى السيد محمد محمد رئيس البعثة السورية في صوفيا كلمة خلال الاحتفال شدد فيها على المعاني الحقيقية لهذه المناسبة مستذكرا تضحيات الشهداء الأوائل الذين سطروا بدمائهم ملاحم الاستقلال وألهموا الأجيال التي تلت العبر في المقاومة والصمود وصون وحدة تراب الوطن وسيادته واستقلاله.

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