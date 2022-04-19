تكريم 250 عائلة شهيد وجريح في طرطوس

طرطوس-سانا

كرمت محافظة طرطوس وجمعية السبيل الخيرية 250 عائلة شهيد وجريح من مختلف مناطق المحافظة في حفل أقيم في صالة المركز الثقافي العربي بالمدينة تخلله فقرات فنية وعرض فيلم وثائقي عن تضحيات الشهداء والجرحى.

وأشارت رئيس دائرة الشهداء والمفقودين في الأمانة العامة لمحافظة طرطوس غنوة حسن في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية التشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي لنكون جنباً إلى جنب مع من خط بدمه الطاهر نصر الوطن ولنقول لهم إننا معكم في شهر الخير لنحتفل بأعياد نيسان.

رئيس دائرة الجرحى في المحافظة ربيع إبراهيم أشار بدوره إلى أن أبناء وذوي الشهداء والجرحى أمانة في أعناقنا جميعاً وهم مثال للتضحية والفداء في سبيل عزة الوطن.

وأوضحت أميرة سعود مديرة الجمعية أن التكريم اليوم يأتي ضمن سلسلة نشاطات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لتكريم ألف أسرة شهيد وجريح ومحتاج خلال الشهر الفضيل تأكيدا على وحدة ومساندة أبناء الوطن مع بعضهم البعض.

وعبرت عائلتا الشهيدين ساهر الأحمد وعلي سلمان عن فخر ما قدماه فداء لسورية من تضحية وصبر فيما أشار الجريح حسن درسلي إلى أن التكريم لفتة طيبة تحمل بين طياتها المحبة والألفة.

حضر حفل التكريم محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حبيب حسين.

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