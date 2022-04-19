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أوركسترا الموسيقا الشرقية تفتتح برنامج الأمسيات الرمضانية في قصر العظم

2022-04-19

دمشق-سانا

افتتحت أوركسترا الموسيقا الشرقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد برنامج الأمسيات الرمضانية التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في قصر العظم من خلال أمسية حضرها جمهور كبير من عشاق الطرب الأصيل والفن الجميل.

وعادت الأوركسترا بالجمهور إلى أيام الفن الجميل بوصلات موسيقية وغنائية وقدود حلبية وموشحات متنوعة لكبار الفنانين والملحنين أداها أعضاء الفرقة.

واستهلت الفرقة الأمسية أول فقراتها بقصيدة للفنان الراحل صباح فخري بعنوان اترع الكأس من ألحانه وكلمات بدر الدين الحامد إضافة إلى أغاني وقدود فوق النخل وقدك المياس وأول عشرة محبوبي والقرصية وآه ياحلو يا مسليني التي نالت استحسان الجمهور بالتفاعل والتصفيق.

كما قدمت الفرقة في الفقرة الثانية موشح لما بدا يتثنى من الحان عبد الرحيم المسلوب وأغنية يا فجر لما تطل كلمات أحمد البدوي وألحان مصطفى كريدية إضافة إلى موشح جاءت معذبتي الذي غنته السيدة فيروز من ألحان محمد محسن وأشعار لسان الدين الخطيب.

وقدمت الفرقة في فقرتها الأخيرة أغنية بالفلا جمالي ساري من كلمات عمر حلبي وألحان رفيق شكري وأغنية سيد الهوى قمري من ألحان الفنان محمد محسن وأشعار الأخطل الصغير.

يذكر أن أوركسترا الموسيقا الشرقية تأسست عام 2012 برعاية مديرية المسارح والموسيقا وتتألف من 50 موسيقيا بين العزف والغناء وجلهم من طلبة وخريجي المعهد العالي للموسيقا بدمشق وكلية الموسيقا بحمص إضافة إلى الهواة وتسعى لإحياء إرث الملحنين والمطربين الكبار عبر تقديم الأغنيات والموشحات والأدوار وغيرها من أشكال الغناء الشرقي.

بلال أحمد

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