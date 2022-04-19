مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي كثفت وجودها في محيطه وأقامت الحواجز على المفارق والمداخل المؤدية إليه ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليه.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت إغلاق الحرم أمام الفلسطينيين تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين منذ الساعة العاشرة ليلاً يوم الأحد الماضي حتى فجر يوم غد الأربعاء.

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هذا الإغلاق اعتداء سافر على حرمة الحرم وعلى حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

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