انخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع فرصة لهطل زخات مطر في بعض المناطق

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً في معظم المناطق بينما يبقى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والبادية والجو سديمي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة تتحول مساء إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في كل المناطق مع هبات نشطة وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية لتثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً انخفاضها لتصبح حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 28 / 11 28 / 10 27 / 11 القنيطرة 20 / 10 17 / 9 20 / 11 درعا 26 / 12 23 / 11 24 / 11 السويداء 23 / 10 18 / 9 22 / 12 حمص 20 / 12 20 / 11 23 / 12 حماة 21 / 13 20 / 12 24 / 12 الحسكة 34 / 18 29 / 16 30 / 17 اللاذقية 23 / 16 21 / 16 22 / 15 طرطوس 25 / 17 24 / 15 26 / 12 حلب 23 / 13 21 / 11 22 / 11 إدلب 24 / 13 21 / 11 22 / 11 دير الزور 34 / 16 28 / 16 29 / 18 الرقة 32 / 15 26 / 15 27 / 15

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