الهند تسجل 1247 إصابة جديدة بكورونا والصين 3316 إصابة إضافية

نيودلهي وبكين-سانا

سجلت الهند حالة وفاة واحدة و1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وحسب أحدث بيانات وزارة الصحة الهندية فقد بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 43 مليوناً و45527 إصابة والوفيات 521966 حالة.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن البر الرئيسي الصيني سجل 3316 إصابة جديدة بينها 3084 حالة في شانغهاي ليصل إجمالي الإصابات إلى 188351 إصابة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة في شانغهاي ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4648 حالة.

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