طائرات روسية مضادة للغواصات تجري تدريبات في المحيط الهادئ

موسكو-سانا

أجرت أربع طائرات روسية من طراز (إل 38) و(إل 38 إن) المضادة للغواصات تدريبات لرصد وتعقب غواصات وسفن وهمية للعدو في المحيط الهادئ.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أسطول المحيط الهادئ الروسي قوله في بيان اليوم “إن هذه الطائرات التابعة للطيران المختلط للفوج الجوي والقوات المتمركزة في شمال شرق روسيا أجرت رحلة طيران استغرقت ثماني ساعات فوق المحيط الهادئ على طول الساحل الشرقي لكامتشاتكا وقامت خلالها بالبحث عن سفن وغواصات تابعة للعدو الافتراضي”.

وأضاف البيان: “في إطار مهمة الطيران هذه أكملت أطقم الطيران البحري في هذا السرب مهام البحث عن الغواصات والسفن السطحية لعدو افتراضي وتصنيفها وتتبعها باستخدام متكامل للرادار وأدوات الكشف بالسونار وتم مسح 10 آلاف كيلومتر مربع من المحيط أثناء الرحلة… كما قامت طائرات (إل 38) و(إل 38 إن) بنشر أكثر من 200 عوامة سونار على الطرق الأكثر احتمالاً لغواصات العدو الوهمية في المياه المحايدة”.

وأشار البيان إلى أن الطيارين تدربوا أيضاً على القيادة في أزواج من الطائرات على ارتفاعات منخفضة فوق سطح الماء في المحيط الهادئ كما تم تنظيم تعاون الطيارين مع سفن المجموعة التكتيكية المتخصصة في اكتساح الألغام من وحدة حماية مياه المنطقة لزيادة كفاءة تنفيذ المهام.

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