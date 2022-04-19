العراق يدين العملية العسكرية التركية في الشمال ويعدها خرقا للسيادة

بغداد-سانا

أدان العراق اليوم بشدة العملية العسكرية التركية شمال البلاد مؤكداً أنها خرق للسيادة الوطنية وتخالف المواثيق والقوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله في بيان إن حكومة جمهورية العراق ترفض رفضاً قاطعاً وتدين بشدة العمليات العسكرية التي قامت بها القوات التركية بقصف الأراضي العراقية في منطقة متينة الزاب وأفاشين وباسيان في شمال العراق بمروحيات أتاك والطائرات المسيرة مؤكداً أن بلاده تعتبر أن هذا العمل يعد خرقاً لسيادة ووحدة العراق ويخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان كما يخالف أيضا مبدأ حسن الجوار مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العراق يرفض أن يكون مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار أو أن يكون ساحة لتصفية الحسابات لأطراف خارجية أخرى.

وكان العراق أدان في الثاني من شباط الماضي انتهاك قوات النظام التركي لسيادة البلاد وقصفها مناطق في شمال العراق.

وتستمر قوات النظام التركي بانتهاكاتها للسيادة العراقية حيث قصفت بالمدفعية في آب الماضي مناطق عدة بمحافظة دهوك ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.

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