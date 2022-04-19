روسيا تبدأ في إنتاج رادارات صغيرة الحجم قادرة على كشف المروحيات المسيرة

موسكو-سانا

أعلنت شركة بازوفي تكنولوجي الروسية عن إنتاج رادار صغير الحجم بمقدوره الاكتشاف الفوري للمروحيات المسيرة ولأي ضيف غير مرغوب فيه حتى ولو كان ثابتاً في الجو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الشركة قولها في بيان: “إن فريقاً من الأخصائيين الروس في الشركة تمكنوا من تصميم رادار يتميز بقدرته على العمل في كل ظروف الطقس ليلاً ونهاراً والحصول على نتائج في نظام أونلاين وتكامله مع منظومة إسكات الدرونات المعادية والاستهلاك المحدود للطاقة” موضحة أنه تمت تسميته ب (فولنا).

وحسب الشركة فإن الرادار الجديد يعتبر جاهزاً لإنتاجه المتسلسل حيث أنتجت دفعة اختبارية له ستستخدم في المناطق المجاورة مع أوكرانيا كما يمكن أن يستخدم لحماية مختلف الأنواع من المنشآت مبينة أنه يبلغ مدى عمل رادار واحد 30 كيلو متراً في حال تشكيل شبكة من تلك الرادارات تزداد المساحة التي تغطيها أضعافاً.

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