ميزينتسيف: كييف تحتجز 76 سفينة وتتهرب من التواصل مع الدول المالكة لها

موسكو-سانا

أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي أن سلطات النظام في كييف تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ البحرية الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ميزينتسيف قوله اليوم: “لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية” محذرا من خطر القصف والألغام الذي تسببه سلطات كييف في مياهها الداخلية والمياه الإقليمية ما يحول دون إبحار السفن إلى عرض البحر بلا عوائق.

وأشار ميزينتسيف إلى أن سلطات كييف تواصل التهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات المالكة للسفن كما ترفض الحوار ومناقشة قضايا ضمان الخروج الآمن للسفن الأجنبية.

وكانت سفينة تساريفنا التي ترفع علم بلغاريا بقيت محاصرة لعدة أيام في بحر آزوف من قبل المتطرفين الأوكران إلى أنه تم تحريرها وإجلاء طاقمها المكون من 15 شخصا إلى دونيتسك في الثالث عشر من الشهر الجاري.