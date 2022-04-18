ضبط محطة وبائع محروقات مخالفين وحجز 900 ليتر مازوت بريف دمشق

ريف دمشق – سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق محطة وبائع محروقات بمخالفة الاتجار بمادة المازوت.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سائر شيحا أن العناصر ضبطوا محطة محروقات في جديدة يابوس بمخالفة استعمال البطاقة الالكترونية لمادة المازوت من خلال تجميع البطاقات وقطع الكميات بقصد الاتجار بالمادة.

ووفق شيحا ضبط بائع محروقات في الضمير بمخالفة الاتجار بمادة المازوت وحجز كمية 900 ليتر من المادة.

وأشار شيحا إلى أن سيتم التعامل مع المخالفين وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

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