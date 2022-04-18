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طقس الغد.. انخفاض درجات الحرارة وفرصة لهطل زخات من المطر

2022-04-18

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً في معظم المناطق بينما يبقى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والبادية وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

والرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة تتحول مساء إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في كل المناطق مع هبات نشطة وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 28 / 16
المنطقة الجنوبية 27 / 15
المرتفعات الجبلية 22 / 11
المنطقة الوسطى 23 / 16
المنطقة الساحلية 23 / 17
المنطقة الشمالية 23 / 16
منطقة الجزيرة 34 / 18
المنطقة الشرقية 34 / 22
منطقة البادية 31 / 16

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