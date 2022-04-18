الدفاع الروسية تعلن تدمير أسلحة أمريكية وأوروبية في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير مركز لوجستي يحتوي شحنات من الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا خلال الأيام الستة الماضية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف قوله: “منذ الصباح قامت القوات الجوية الروسية بإطلاق صواريخ محمولة جواً عالية الدقة على مركز الدعم اللوجستي المشترك (124) التابع لقيادة القوات اللوجستية الأوكرانية في منطقة لفوف والذي يحتوي على شحنات كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي وصلت إلى أوكرانيا في الأيام الستة الماضية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية” مشيراً إلى أنه تم تدمير المركز اللوجستي وشحنات الأسلحة بالكامل.

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي طالب بالأمس الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والاعتراف بمسؤوليتهما عن الأزمة العالمية المتفاقمة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع أيضاً القضاء على أكثر من 120 متطرفاً أوكرانياً مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القوات الجوية قصفت أيضاً 84 موقعاً عسكرياً في أوكرانيا ودمرت مصنعاً لتجهيز الرؤوس الحربية للصواريخ التكتيكية (توتشكا أو) ومركز قيادة كتيبة الدفاع الإقليمي ومستودعين للذخيرة وتخزين الوقود.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 139 طائرة و2337 دبابة ومدرعة و250 منظومة دفاع جوي و254 راجمة صواريخ و1009 مدفع و2196 عربة عسكرية.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة قائمة بالجنود الأوكرانيين الذين قتلوا وأصيبوا خلال العملية العسكرية الخاصة حيث جاء في بيان الوزارة أنه وصلت خسائر القوات الأوكرانية إلى 23367 شخصاً وأن الوثائق التي بحوزة وزارة الدفاع تضم عدداً كبيراً من الجنود الفارين والجرحى والمفقودين من بينهم ضباط كبار مثل المقدم ألكسندر جافريشينكو الذي أصيب في القتال في ماريوبول وكذلك المقدم غافروشنكو.

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