بوتين يبحث مع عباس الأوضاع في القدس المحتلة

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن “الرئيسين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من الجانب الفلسطيني قضايا التسوية في الشرق الأوسط في سياق التوتر في الضفة الغربية والقدس” مشيراً إلى أنه تم الإعراب عن الأمل في ألا يتطور ذلك إلى مواجهة واسعة النطاق.

وأضاف البيان أنه تم التطرق إلى قضايا التعاون الثنائي ولا سيما في المجالين التجاري والاقتصادي وتم التأكيد على الرغبة المتبادلة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية.

ووفق البيان فإن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفلسطيني على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية لحماية دونباس والمفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين.

من جانبه أطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الروسي على آخر التطورات وخاصة ما يجري في مدينة القدس المحتلة من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي منوهاً بمواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.

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