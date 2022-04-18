فتح مركز  للتسوية يومي الأربعاء والخميس المقبلين في مدينة درعا

درعا-سانا

أعلنت محافظة درعا اليوم عن إعادة فتح مركز التسويات المؤقت في قصر الحوريات يومي الأربعاء والخميس القادمين في العشرين والحادي والعشرين من شهر نيسان الحالي.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطة قال في تصريح للصحفيين إنه استمراراً لتنفيذ مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد “عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي قبل تاريخ 25/ 1/ 2022 والصادر بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 ميلادي ونظراً لقرب انتهاء المدة الممنوحة وتسهيلاً للإجراءات اللازمة والضرورية بحق العسكريين الفارين من وحداتهم سيتم افتتاح مركز لاستقبال العسكريين الفارين والراغبين بتسوية أوضاعهم على أن يتم تزويدهم بقرارات ترك قضائية تصدر عن قاضي الفرد العسكري بدرعا ومنحهم المهمات اللازمة من أجل الالتحاق بوحداتهم خلال مهلة قانونية مدتها 15 يوماً”.

وحدد المحافظ يومي الأربعاء والخميس المقبلين موعداً لاستقبال المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مركز التسويات بقصر الحوريات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً.

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