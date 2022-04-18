بوتين يؤكد فشل الحرب الاقتصادية التي انتهجها الغرب ضد روسيا

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم فشل سياسة العقوبات التي انتهجها الغرب والتي هدفت إلى توجيه ضربة خاطفة للاقتصاد الروسي.

وقال بوتين في كلمة خلال اجتماع حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية: إن العقوبات الغربية واستراتيجية الحرب الاقتصادية الخاطفة تجاه روسيا فشلت في تحقيق هدفها.

وأضاف بوتين: بالإضافة إلى ذلك فان العقوبات لم تمر على المبادرين أنفسهم عبثاً وأقصد بذلك نمو التضخم والبطالة وتدهور الديناميكية الاقتصادية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتدهور مستوى معيشة الأوروبيين وانخفاض قيمة مدخراتهم.

ولفت بوتين إلى أن العامل السلبي الرئيسي على الاقتصاد في الآونة الأخيرة هو ضغط العقوبات التي تفرضها دول الغرب مشيراً إلى أن الهدف كان تقويض الوضع المالي والاقتصادي في روسيا بسرعة وإثارة الذعر في الأسواق وانهيار النظام المصرفي ونقص السلع في المتاجر على نطاق واسع ولكن ذلك فشل.

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