بوتين وتبون يبحثان هاتفياً الأوضاع في أوكرانيا والمنطقة

موسكو-سانا

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في أوكرانيا والمنطقة.

وقال الكرملين في بيان: تم التعبير عن القلق من تفاقم الوضع في الشرق الأوسط وجرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأكد الرئيسان عزمهما على مواصلة التنسيق الثنائي ضمن صيغة أوبك بلس في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز من أجل ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية والاتفاق على تفعيل الاتصالات على مختلف المستويات.

كما تبادل بوتين وتبون التهاني بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية للبلدين مشيرين إلى التطور التدريجي والمستقر للعلاقات الودية بين موسكو والجزائر.

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