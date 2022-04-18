مهنيو الطباعة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم.. تطوير آليات العمل وتوحيد تعويضات الامتحانات

دمشق-سانا

أكد أعضاء مؤتمر الاتحاد المهني السنوي لعمال الطباعة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم ضرورة تطوير آليات العمل في قطاع الطباعة والنشر وإيلاء موضوع الصحة والسلامة المهنية الاهتمام الكافي بها عبر تشميل مهن جديدة ضمن المرسوم 346 الخاص بالمهن الشاقة والخطرة.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال عبر الفيديو إلى توحيد تعويضات العمل الامتحاني في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ومنح أبناء العاملين في نقابات قطاعي التربية والتعليم الحسم عند التسجيل بالجامعات أسوة بالكادر التعليمي ومعالجة نقص المستخدمين في المدارس.

كما طالبوا بتحسين نوعية اللباس العمالي الوقائي وإجراء الفحوصات الدورية للعاملين في المطابع ضماناً لسلامتهم من اخطار المهنة وتشميل الفئات الرابعة والخامسة بتعويض طبيعة العمل.

وأشاروا إلى أهمية رفد المراكز الاذاعية والتلفزيونية بالتجهيزات الحديثة والاهتمام بالمواقع الأثرية واستثمارها بالشكل الأمثل وتأهيل المراكز الثقافية في المناطق المحررة التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية.

وفي كلمة خلال المؤتمر بين رئيس الاتحاد المهني لعمال الطباعة والثقافة والإعلام عبد السلام الباشا أن أبناء الطبقة العاملة مستمرون بمسيرة العمل والإنتاج لافتاً إلى أن الاتحاد نفذ العام الماضي نشاطات عديدة من خلال لقاء العمال والإدارات والتعرف على المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها إلى جانب إقامة ورشات وندوات حول موضوع مخاطر المهنة والصحة والسلامة المهنية.

من جهته ذكر عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد عبد القادر النحاس المشرف على أعمال المؤتمر أن مؤتمرات الاتحادات المهنية مهمة لتسليط الضوء على ظروف العمل وقضايا المهنة مؤكداً أن الاتحاد العام حريص على متابعة جميع القضايا مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات التي تم طرحها وخاصة تعديل مرسوم المهن الشاقة والخطيرة ليشمل فئات جديدة وزيادة التعويضات الممنوحة للعمال.

سفيرة إسماعيل

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