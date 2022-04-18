أبناء القنيطرة والجولان المحتل: رسالة الجلاء مستمرة للحفاظ على سورية ووحدة أراضيها

القنيطرة-سانا

أكد أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل تمسكهم بقيم ومبادئ الجلاء العظيم ومواصلتهم مسيرة الكفاح والمقاومة حتى تحرير كامل أراضينا المحتلة.

وجدد المشاركون في المهرجان الذي أقامته قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي بالذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء على مسرح السابع من نيسان بمدينة البعث إصرارهم على متابعة نهج مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأرض لأن ذلك إرث وطني واجتماعي يتوارثه الأحفاد عن الأجداد في سبيل الحفاظ على حرية سورية ووحدة أراضيها.

محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أشار في كلمة له إلى أن الجلاء كان تتويجاً لمرحلة من النضال دامت لأكثر من ربع قرن ضد المستعمر الفرنسي وكان لأبناء القنيطرة والجولان دور مشرف بقيادة المناضلين أحمد مريود وأسعد كنج أبو صالح والأمير محمود الفاعور في مواجهة هذا المستعمر.

وفي كلمة مسجلة أكد عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الأسير المحرر صدقي سليمان المقت أن الجلاء قيمة وطنية يجب الحفاظ عليها والسير على خطا صانعي رجالات وقادة الجلاء الذين نستمد من أفعالهم روح المقاومة والتمسك بالهوية والأرض حتى تحرير الجولان وفلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلمة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أكد بسام زعور نائب أمين فرع حزب الاتحاد العربي الديمقراطي بالقنيطرة أن مسيرة الجلاء مستمرة ولن تتوقف حتى تحرير كامل أراضينا المحتلة.

الشيخ أحمد سليمان مريود من أحفاد المناضل أحمد مريود أشار إلى الملاحم البطولية التي سطرها أجدادنا الأبطال بالدم وصولاً إلى يوم الجلاء المجيد وطرد آخر جندي فرنسي عن أرض سورية.

بدوره لفت مختار الجولان عصام الشعلان إلى أن ذكرى الجلاء تستنهض فينا إرادة الحياة لتحرير كامل الجولان المحتل فيما شدد الشيخ جودت الطويل على أن أبناء القنيطرة اليوم أكثر تمسكاً بقيم الجلاء لاستكمال تحرير أراضينا المحتلة وعودة الجولان إلى السيادة الوطنية السورية.

غسان علي

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