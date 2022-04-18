كييف تعرض على موسكو مبادلة مواطن معارض مع مقاتلين في ماريوبول

موسكو-سانا

بث النظام الأوكراني تسجيلاً مصوراً يظهر فيه رئيس المجلس السياسي لحزب المنصة المعارضة من أجل الحياة فيكتور ميدفيدتشوك وهو يدعو إلى مبادلته مع مسلحين أوكرانيين محاصرين في مدينة ماريوبول.

وطلب ميدفيدتشوك في التسجيل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مبادلته مع مقاتلين أوكرانيين في ماريوبول.

وكان النظام الأوكراني اعتقل قبل أيام ميدفيدتشوك بعدما كان علق أنشطة حزب المنصة المعارضة من أجل الحياة بعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية لحماية سكان دونباس.

وحملت أوكسانا مارتشينكو زوجة ميدفيدتشوك أجهزة الأمن الأوكرانية المسؤولية عن احتجاز آلاف المواطنين لمجرد تعبيرهم عن موقفهم منهم صحفيون وسياسيون وكتبة ومحللون سياسيون وغيرهم.

من جهتها بثت وسائل الإعلام الروسية تسجيلاً مصوراً لمرتزقين بريطانيين ألقت القوات الروسية القبض عليهما أثناء مشاركتهما في القتال ضدها في أوكرانيا طالباً فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض على إطلاق سراحهما.

وطلب المرتزقان شون بينر وأيدن أسلين بأن تتم مبادلتهما بالمعارض الأوكراني ميدفيدتشوك والذي قام نظام كييف باعتقاله قبل أيام.

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