الجبهة الوطنية التقدمية: بمعاني الجلاء وقيمه سورية مستمرة بمواجهة التحديات

دمشق-سانا

أكدت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية أن سورية فاجأت العالم بما حققته من إنجاز وصمود بعد مضي 11 عاماً من الحرب الإرهابية ضدها وأن ذكرى الجلاء مناسبة للتأكيد على استمرارها في مواجهة كل التحديات والمخططات الرامية لإضعاف الأمة العربية.

وقالت الجبهة في بيان لها بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء: “سورية من أوائل الدول التي أنجزت استقلالها والذي جاء نتيجة للتصدي الشعبي الواسع للاستعمار الفرنسي وإجلائه عن أرضها” وأضافت: “كفاح الشعب السوري لم يتوقف في التصدي للاستعمار القديم بل استمر في مواجهة الاستعمار الحديث وبأنماطه المختلفة من هيمنة وتسلط وتبعية ومشاريع عدوانية كان آخرها المخطط الإرهابي لإضعاف سورية وقوى المقاومة”.

وشددت الجبهة على أن صمود الشعب السوري والتفافه حول قيادته هو الذي حقق الانتصار تلو الآخر وسيستمر ذلك حتى تحرير كل شبر محتل من الأرض السورية انطلاقاً من قيم الجلاء ومعانيه.

وفي السياق أكدت الجبهة موقفها الداعم لروسيا وعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حفاظاً على أمنها القومي ومنعاً لتوسع حلف الناتو مشيرة إلى أن ردة فعل الأمريكيين وأتباعهم الغربيين سيجعل من هذه العملية حدثاً مهماً يتمخض عنه نهاية عالم القطب الواحد.

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