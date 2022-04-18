غاز بروم الروسية تواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت شركة غاز بروم الروسية استمرار توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا كما هو معتاد.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف قوله في تصريح صحفي اليوم إن “الشركة مستمرة في تقديم الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد وفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين وهو ما يقدر بـ 9ر56 ملايين متر مكعب لليوم”.

وأضاف كوبريانوف “إن هذا الحجم أقل من التسليمات بموجب الحجز طويل الأجل للغاز عبر أوكرانيا وهو نحو 5ر109 ملايين متر مكعب في اليوم”.

وأشار كوبريانوف إلى أنه تم أمس طلب 57 مليون متر مكعب من الغاز.

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