الدفاع الروسية: تدمير 16 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 5 مراكز قيادة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل عمليتها الخاصة لحماية سكان دونباس مشيرة إلى أن صواريخ جوية عالية الدقة دمرت 16 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية اليوم أن صواريخ جوية عالية الدقة دمرت 16 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية منها خمسة مراكز قيادة للعدو ومنشأة لتخزين الوقود وثلاثة مستودعات للذخيرة كما تم القضاء على أفراد ومعدات عسكرية في مناطق بلدات بارفينكوفو وغولياي بوليا وكاميشيفاخا وزيلينوي بوليا وفيليكوميخايلوفكا ونيكولاييف.

وذكر كوناشينكوف أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية نفذ ضربات على 108 مناطق تمركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية كما تم إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة بصاروخ جو-جو في منطقة بودا وتدمير 8 دبابات وعربات قتالية مصفحة أخرى.

وأضاف: إن القوات الصاروخية الروسية نفذت ضربات بصواريخ إسكندر الأرضية عالية الدقة ودمرت أربعة مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية إضافة إلى ثلاث مناطق تمركز للقوى العاملة المعادية بالقرب من مستوطنات بوباسنايا ويامبول وكراماتورسك.

وأشار كوناشينكوف إلى أن وحدات المدفعية الروسية هاجمت أثناء الليل 315 وحدة من عناصر القوات الأوكرانية وتم قصف 18 موقع قيادة و22 بطارية مدفعية ونظام للصواريخ المضادة للطائرات أوسا أ ك م إضافة إلى 275 معقلاً ومنطقة تمركز للقوات الأوكرانية.

وذكر كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة أوكرانية في الجو منها مقاتلتان من طراز ميغ 29 في منطقة إيزيوم وواحدة سو 25 في منطقة أفدييفكا كما تم إسقاط 11 طائرة أوكرانية مسيرة في الجو في مناطق بلدات كليموفو ونيفلسكوي ونوفوترويتسكوي وإيزيوم وبانتيليمونوفكا وسلادكوفودنوي وياسنوي إضافة إلى اعتراض 10 صواريخ من العيار الثقيل أطلقتها أنظمة إطلاق صواريخ أوكرانية على مستوطنة تشيرنوبايفكا.

وأفاد كوناشينكوف بأنه تم منذ بدء العملية العسكرية تدمير 139 طائرة و483 مسيرة و250 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و2326 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و254 راجمة صواريخ متعددة و1004 قذائف مدفعية ميدانية وهاون و2184 وحدة من السيارات العسكرية الخاصة لأوكرانيا.

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