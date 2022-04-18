بيلاروس: أي عدوان على أراضينا من قبل الدول الغربية المجاورة سيقابل برد مدمر

مينسك-سانا

حذرت بيلاروس الدول الغربية المجاورة لها من أن شن أي عدوان عليها سيقابله الدمار على أراضيهم مشيرة إلى وجود نشاط عسكري غير اعتيادي على تلك الأراضي الحدودية في اشارة خاصة الى بولندا وليتوانيا.

وقال سكرتير الدولة لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش وفقاً لوكالة نوفوستي ” إنهم يجرون تعديلات على بنيتهم التحتية وهناك شيئا ما غير واضح وربما يبدؤون العدوان وإذا تبين أنهم سيشنون عدوانا على بيلاروس فلن تكون العمليات العسكرية في اراضيها فقط وانما سيكون هناك دمار وموت وانفجارات على أراضيهم أيضا”.

وأضاف ” أعتقد أن الناس في بولندا وليتوانيا يرون ما يحدث اليوم في أوكرانيا ومدى الدمار والمأساة .. آمل أنهم لا يريدون ذلك عندهم”.

وأشار فولفوفيتش إلى أن البلدان المجاورة رفعت من عدد المعدات العسكرية والعسكريين والأسلحة على أراضيها ويجري عندها تحديث للبنية التحتية العسكرية كما كثفت طيرانها العسكري بالقرب من الحدود البيلاروسية وخصصت الأموال الكثيرة في ميزانياتها لقطاع الدفاع.

ولفت إلى أن القوات البيلاروسية موجودة على الحدود الجنوبية والحدود الغربية ومستعدة لحماية البلاد من الاستفزازات المحتملة من أراضي الدول المجاورة.

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