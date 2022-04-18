ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتلامس أعلى مستوى منذ منتصف آذار الماضي بسبب الطلب على الملاذ الآمن.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 20ر1984 دولاراً للأوقية كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 8ر0 بالمئة إلى 20ر1990 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 80ر25 دولاراً للأونصة كما ارتفع سعر البلاتين 8ر0 بالمئة إلى 50ر997 دولاراً كما زاد سعر البلاديوم 1ر1 بالمئة إلى 67ر2393 دولاراً.

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