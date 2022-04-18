مصرف سبيربنك الروسي يحبط هجوماً سيبرانياً أوكرانيا استهدف أرصدة عملائه

موسكو-سانا

أعلن مصرف سبيربنك الروسي أنه تمكن من إحباط هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف بطاقات العملاء والزبائن من قبل مطور تطبيقات أوكراني حاول شطب الأرصدة عبر قاعدة بيانات العملاء.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ستانيسلاف كوزنتسوف نائب رئيس مجلس إدارة المصرف قوله في تصريح إن “الهجوم السيبراني استهدف العديد من المواطنين الروس الذين لديهم بطاقات مصرفية صادرة عن البنك بعد بدء العملية الخاصة العسكرية الروسية ” موضحاً أن المصرف تمكن من إحباط عمليات سحب للأموال من بطاقات عملائه واسعة النطاق بلغ عددها عشرات الآلاف في الدقيقة.

واكد كوزنتسوف أن المتابعة والتحقيقات أظهرت أن الهجوم شنته شركة أوكرانية تعمل على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول مشيراً إلى أن هذه الشركة التي لديها نحو 50 تطبيقاً رسمياً مختلفاً قامت بجمع وتخزين بيانات البطاقة المصرفية لعملائها مخالفة شروط أنظمة الدفع الدولية.

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