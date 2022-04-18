المركزي الروسي يسمح مجدداً ببيع العملات الأجنبية للمواطنين الروس

موسكو-سانا

أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتيح مجدداً اعتباراً من اليوم تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار الماضي لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن البنك المركزي الروسي قوله في بيان إن البنوك ستحصل على حق بيع العملات الأجنبية للمواطنين الروس في الفترة الممتدة من الثامن عشر من الشهر الجاري ولغاية التاسع من أيلول المقبل على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها اعتبارا من التاسع من الشهر الجاري.

يذكر أن الروبل الروسي انتعش بشكل مفاجئء وسريع ووصل إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية الأخيرة بمعدل 75 روبلا مقابل الدولار و81 مقابل اليورو بعد أن انخفض بشكل كبير وغير مسبوق في العاشر من آذار الماضي وتجاوز حاجز الـ 120 روبلاً مقابل الدولار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي بالروبل الروسي حيث يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من الشهر الجاري.

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