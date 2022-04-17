دائرة حماية حقوق المؤلف: نعمل لحماية حقوق الإبداع والابتكار ودفع عجلة النشاط الإبداعي

دمشق-سانا

تشجيع النتاج الإبداعي والفكري وحماية حقوق أصحابه إحدى المهام التي تسعى وزارة الثقافة إلى القيام بها انطلاقاً من أن النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها من شأنه الدفع بعجلة النشاط الإبداعي والابتكاري إلى الأمام.

وتهدف هذه الجهود لحفظ النتاج الفكري وحمايته من السرقة والقرصنة والاتجار غير الشرعي ومنع الأخرين من التعامل معه دون الحصول على إذن مسبق من صاحبه.

ولتحقيق ذلك صدر المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2013 في سورية المتضمن أحكام حماية حقوق المؤلف والتعليمات التنفيذية الخاصة به عام 2014 لتطوير العمل في دائرة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمتواجدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة بينما يتواجد الفرع الآخر من الملكية الفكرية وهي الملكية الصناعية والتجارية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث تعمل الجهتان معاً لتطوير مفردات وأدوات العمل بالملكية الفكرية.

وتشمل هذه الحقوق جميع أشكال إنتاج العقل البشري سواء أكانت شفهية أم خطية أو تصويرية أو رقمية ومهما كانت طريقة التعبير عنها.

رئيسة دائرة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مديرية الشؤون القانونية وحماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة باسمة النبكي أوضحت لسانا أن الدائرة منحت منذ تأسيسها ما يقارب 6000 شهادة وإيداع للعديد من الأعمال المتميزة ضمن مجالات مختلفة.

ويشمل حق المؤلف وفقا للنبكي حماية كل نتاج يحمل طابعاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً في مجالات عديدة تشمل فناني الأداء الممثلين والفنانين والموسيقيين ومنتجي التسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والروايات والقصائد الشعرية والمسرحيات والأفلام ونصوص المسلسلات والمؤلفات الموسيقية وتصاميم الرقصات والألواح الزيتية والرسوم والصور الضوئية ومصنفات الهندسة المعمارية والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية والمراجع والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.

وتسعى الدائرة للمحافظة على الحقوق بشقيها المادي والمعنوي إضافة إلى الحقوق الخاصة بالمؤلفين وحماية الحقوق المجاورة متمثلة بفناني الأداء وتحديد المدد القانونية السارية لهذه الحماية بشقيها المادي والمعنوي بعدة طرق وأساليب وفق معايير قام المرسوم بتحديدها وتوضيحها.

وحول الفائدة المستمدة من حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لفتت النبكي إلى أنها تسهم بشكل أساسي في النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري فهي تقر لهم بإنجازاتهم وتكفل لهم مكافآت مالية عادلة وتحفز نشاطهم وتنهض بإنجازاتهم كما تمكن المؤسسات والشركات من الاستثمار في تطوير الإبداعات ونشرها ما يساعد برأيها على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتمتع مبدعو المصنفات المحمية وفقا للنبكي بما يسميه القانون الحق الاستئثاري في الانتفاع بالمنتج أو التصريح للغير للانتفاع به بناء على شروط متفق عليها ومنها استنساخ المصنفات بكل الأشكال والطباعة والتسجيل الصوتي وأداءه علناً ونقله إلى الجمهور أو إذاعته أو ترجمته إلى لغات أخرى او تحوير المصنف كتحويل الرواية إلى سيناريو.

وتشارك وزارة الثقافة عبر دائرة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالعديد من ورشات العمل التي تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية كما تقوم بالتشارك مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية حيث تم إنجاز العديد من الاتفاقيات مع الجهات ذات الصلة.

ولفتت النبكي إلى أن سورية وقعت العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بهدف حماية المصنفات بكل أنواعها وخاصة فيما يخص مواكبة التقدم التكنولوجي الذي أتاح سبلاً جديدة لتوزيع الابتكارات عبر الانترنت لمنع النفاذ إلى المصنفات الابتكارية والانتفاع بها على الانترنت دون تصريح.

ويشهد السادس والعشرون من شهر نيسان الحالي احتفالات العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية حيث سيقدم خلاله تجارب لدول عدة استطاعت تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية وثقافية ضمن مجالات الملكية الفكرية كافة.

أماني فروج