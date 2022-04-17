مهرجان إبراهيم هنانو الشعري يحتفي بذكرى عيد الجلاء

حلب-سانا

احتفى مهرجان ابراهيم هنانو الشعري الذي استضافه مسرح المكتبة الوطنية في حلب بكفاح السوريين في وجه الاحتلال ونيلهم لحريتهم يوم الجلاء العظيم.

المهرجان الذي نظمه فرع حلب لاتحاد الكتاب العرب شارك فيه الشعراء إبراهيم كسار وحسن عاصي الشيخ ورنا رضوان وزكريا مصاص وعبد الجواد الصالح وعصام ترشحاني وفرهود الأحمد ومحمود علي السعيد.

ونوه رئيس فرع كتاب حلب الدكتور أحمد زياد محبك بأهمية المهرجان لأنه يحمل قيماً ومعاني تتحدث عن تاريخ سورية ونضال أبنائها ضمن مسعى مستمر من اتحاد الكتاب لتأكيد دور الأدب الطليعي واحتضانه للمثقفين والمفكرين والباحثين لإحياء شعلة المستقبل.

ومن المشاركين في المهرجان ذكر الشاعر حسن عاصي الشيخ أن عيد الجلاء أب لكل الأعياد فيه أزهرت دماء الشهداء لتعلن طلوع فجر الحرية مقدماً قصيدة بعنوان (أغنية الأرض لشظايا الشهداء) من وحي المناسبة مستذكراً نضالات الشعب السوري من يوم الجلاء ليومنا هذا في حربنا ضد الإرهاب.

واعتبر الشاعر زكريا مصاص أن الجلاء مناسبة مهيبة تخفق لها القلوب وقرأ قصيدة بعنوان (الموطن الحرم) تؤكد أن وطننا منيع لا يمكن لأي ريح آثمة أن تخترقه وإن مرت بجانبه فلن تدوم.

وأهدت الشاعرة رنا رضوان قصيدتها (نحن البناة) لأبطال الجلاء تخليداً لذكراهم وبطولاتهم وتضحياتهم.

ورأى الشاعر ابراهيم كسار أن الجلاء ذكرى عظيمة لا يمكن نسيانها لأنها تخلد بطولات عظيمة لأبطال بواسل وذلك من خلال قصيدته (عطر الفستق) التي تحدثت عن المناضل إبراهيم هنانو ورفاقه.

وفي قصيدته (الجلاء) تناول الشاعر عبد الجواد الصالح ذكرى الجلاء معتبراً إياها مناسبة مفصلية في تاريخ سورية.

وتخلل المهرجان عرض فيلم تسجيلي عن حياة المناضل هنانو وكفاحه ضد الاحتلال الفرنسي مع استحضار بطولات جيشنا الباسل في حربه المستمرة على الإرهاب.

وعقب المهرجان زار الحضور ضريح الشهيد إبراهيم هنانو في مدينة حلب.

زينب شحود

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