فوج إطفاء درعا يخمد حريقين ضمن مدرستين في نوى بريف درعا

درعا-سانا

أخمد فوج أطفاء درعا اليوم حريقين نشبا في مدرستين بمدينة نوى بريف المحافظة لأسباب مجهولة.

وبين قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد لمراسل سانا أن الحريقين نشبا في مدرستي (نوى التاسعة وميسلون) واقتصرت الأضرار على الماديات مشيراً إلى أن عناصر الفوج توجهوا فور ابلاغهم بالحريقين إلى مكانهما وأخمدوهما قبل أن يتسعا والتحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريقين.

ودعا المحاميد المواطنين للإبلاغ عن الحرائق والتعامل الفوري معها مبيناً أن عناصر الفوج على جهوزية للتعامل مع حالات الحرائق والحوادث المرورية والغرق.

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