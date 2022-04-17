مصر.. السجن المؤبد للقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

القاهرة-سانا

أصدرت محكمة مصرية اليوم حكماً بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية في قضية ما يعرف بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.

وذكر موقع اليوم السابع أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت الحكم بالسجن المؤبد على المدعو محمود عزت خلال إعادة محاكمته على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 على خلفية اتهام عدد من الأشخاص منهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية باقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على عدد من المنشآت الأمنية المصرية.

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