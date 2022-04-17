وقفتان في رام الله وقطاع غزة دعماً للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شارك مئات الفلسطينيين اليوم في وقفتين إحداهما بمدينة رام الله بالضفة الغربية والثانية في قطاع غزة دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفتين اللتين نظمتهما القوى الوطنية الفلسطينية وسط مدينة رام الله وأمام مقر الصليب الأحمر في قطاع غزة بمناسبة يوم الأسير رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المرضى.

كما ردد المشاركون شعارات تؤكد مواصلتهم درب النضال حتى دحر الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد .

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