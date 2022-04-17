الرئاسة الفلسطينية: الفلسطينيون لن يسمحوا للاحتلال بتهويد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى محاولة لتهويده مشددة على أن الفلسطينيين لن يسمحوا للاحتلال بتهويده مهما بلغت التضحيات.

وحذر المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم من خطورة اقتحام قوات الاحتلال للأقصى واعتدائها على الفلسطينيين المرابطين فيه تمهيداً لاقتحامات المستوطنين مشيراً إلى أن تحريض رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ودعوته المستوطنين لتكثيف اقتحاماتهم للأقصى أمر مدان ومحاولة مرفوضة لتهويد المسجد.

وأكد أبو ردينة أن المسجد الأقصى وفق القرارات الدولية هو مسجد للمسلمين مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووقف عدوان الاحتلال المتواصل على الأقصى وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency