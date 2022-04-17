القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على إرهابيين اثنين وضبطت كمية من الأسلحة المهربة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقي قولها في بيان اليوم “تمكنت القوات الأمنية من القبض على إرهابيين اثنين أحدهما في قاطع مسؤولية اللواء 24 والآخر في إحدى مناطق الكرخ” مشيرة إلى أنها ضبطت كمية من الأسلحة المهربة والأعتدة والمواد المخدرة مع أجهزة تعاطيها ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة.

وكانت قوات الأمن العراقية ألقت القبض أمس على إرهابي من تنظيم (داعش) في العاصمة بغداد.

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