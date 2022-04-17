سنها صغير وطموحها كبير.. الزهراء حمدان موهبة متميزة برفع الأثقال

طرطوس-سانا

بتشجيع من والديها ورغم صغر سنها تمكنت الزهراء حمدان من تحقيق نتائج متميزة برفع الأثقال وما زالت تطمح بتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات محلياً ودولياً.

حمدان 10 سنوات ذكرت في تصريح لمراسلة سانا أنها بدأت ممارسة ألعاب القوة ولا سيما رفع الأثقال منذ الخامسة من عمرها حيث نمت موهبتها أثناء مرافقة والديها للتمرين إلى النادي الرياضي مشيرة إلى أنها تعلمت كيفية رفع الأثقال بحذر ودقة بطريقة تكنيك الحركة ومع مرور الوقت تطورت موهبتها وتحسن أداؤها.

وعن البطولات التي حققتها قالت حمدان “حصلت على ذهبية بطولة الجمهورية للصغيرات برفع الأثقال وذهبيتي فئة الشبلات والناشئات عامي 2021 و2022 وذهبية بطولة الكويت الدولية التي أقيمت عبر الانترنت بداية هذا العام وذهبية بالقوة البدنية لفئة الشبلات والناشئات عام 2021 وفضية فئة الشبلات والناشئات برفع الأثقال لعام 2021.

والد اللاعبة ومدربها بسام حمدان أشار إلى أن رياضة رفع الأثقال منحت ابنته الثقة بالنفس وهي تخضع لبرامج تدريبية وغذائية موضوعة بشكل صحيح ومدروسة علمياً لافتاً إلى أن ابنته لديها القدرة على المنافسة دولياً لما تمتلكه من قوة إرادة وتصميم وطموح بالصعود على منصات التتويج ورفع علم سورية عالياً في المحافل الدولية.

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