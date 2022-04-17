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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
المطران كوسا: مستعدون للتضحية بأنفسنا ودمائنا كي تبقى سورية قوية
2022-04-17
طلبتنا في سلوفاكيا: ذكرى الجلاء محطة مهمة في تاريخ سورية
2022-04-16
مباحثات سورية إماراتية لتعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك
2022-04-14
إيران تجدد تأكيدها على احترام سيادة سورية ورفض تواجد قوات احتلال على أراضيها
2022-04-13
مباحثات سورية عراقية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها
2022-04-12
الصحة تتسلم 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من بابا الفاتيكان
2022-04-11
سورية والإمارات تبحثان التعاون في المجالات العلمية والبحثية
2022-04-11
محليات
بواسل الفرقة الثامنة.. الجاهزية العالية للحفاظ على إرث الأجداد صانعي الجلاء
2022-04-17
الانتهاء من تركيب لوحات الدلالة على الطرق الرئيسية بطرطوس
2022-04-17
السورية للبريد تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة عيد الجلاء
2022-04-17
بواسل جيشنا في عيد الجلاء: الاستقلال أمانة مقدسة في أعناقنا
2022-04-17
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والجو حار نسبياً
2022-04-17
وفاة ثلاثة أطفال جراء حريق في درعا البلد
2022-04-17
الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح المجيد بإقامة القداديس والصلوات
2022-04-17
رياضة
الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب سورية للناشئين بكرة السلة
2022-04-16
فوز المجد على الحرية في ذهاب الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2022-04-16
ليفربول يفوز على مانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانكليزي
2022-04-16
تيتيباس إلى نصف نهائي مونت كارلو
2022-04-16
تعادل بريطانيا والتشيك في كأس بيلي جين كينغ للتنس
2022-04-16
إنتر ميلان ينتزع صدارة الكالتشيو بالفوز على سيبيزيا
2022-04-15
دافيدوفيتش إلى نصف النهائي بطولة مونتي كارلو للتنس
2022-04-15
اقتصاد
إدراج منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج دعم أسعار فائدة القروض
2022-04-16
واشنطن بوست تحدد أسباب زعزعة الاقتصاد العالمي
2022-04-16
الذهب يرتفع في السوق المحلية ألفي ليرة
2022-04-16
نحو 15 مليار ليرة تقديرات الاستثمار في حسياء الصناعية خلال العام الحالي- فيديو
2022-04-16
بعد توقفها 7 سنوات.. شركة سكر تل سلحب تستعد للتصنيع بطاقة 3800 طن يومياً
2022-04-16
عودة معمل أعلاف طرطوس للعمل مجدداً
2022-04-16
نوفاك يحدد هدف تحويل مدفوعات صادرات الغاز الروسي إلى الروبل
2022-04-15
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الشريط الأخباري
المطران كوسا: مستعدون للتضحية بأنفسنا ودمائنا كي تبقى سورية قوية
الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح المجيد بإقامة القداديس والصلوات
إدراج منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج دعم أسعار فائدة القروض
إعادة فتح مركز التسوية في صالة العامل بدير الزور
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ميليشيا (قسد) تختطف أربعة شبان في مدينة الرقة
أضرار مادية بانفجار عبوة ناسفة في حي السل بدرعا
2022-04-17
كاتدرائية سيدة النياح تحتفل بعيد الفصح المجيد
2022-04-17
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75 لوحة ومنحوتة ضمن معرض فني جماعي في مدينة شهبا
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