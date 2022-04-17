الشرطة الأمريكية: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار في نورث كارولاينا وتوقيف 3 متهمين

واشنطن-سانا

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 10 أشخاص في إطلاق النار الذي وقع في مركز تجاري في مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا.

ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن قائد شرطة كولومبيا وليام هولبروك قوله في مؤتمر صحفي إن 8 من المصابين حالتهم حرجة لكنها مستقرة مشيراً إلى أن أعمار المصابين تتراوح بين 15 و75 عاما.

وأضاف أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في الحادثة.

وكانت شرطة مدينة كولومبيا قالت في بيان نقلته وكالة رويترز: “تم الإبلاغ عن إصابة عدد من الأشخاص في مركز كولومبيانا التجاري” موضحة أنها باشرت في عملية إخلاء المركز التجاري الواقع على بعد حوالى 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.

ويضاف هذا الحادث إلى حوادث إطلاق النار المتكررة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية وتوقع العديد من الضحايا ويعزوها المراقبون إلى سهولة حيازة السلاح الفردي في البلاد وإلى جنوح المجتمع الأمريكي أكثر فأكثر نحو العنف والتطرف.