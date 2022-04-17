قوى وفعاليات أردنية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى وتجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني

عمان-سانا

أدان الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن فؤاد دبور بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين وممارساتها العدوانية على الفلسطينيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم.

وقال دبور في بيان اليوم إن تحرير القدس وفلسطين يكون بوحدة الصف الفلسطيني والعربي وبالمقاومة التي تواجه العدو الصهيوني وجبروته ووحشيته التي شاهدناها في القدس مثلما شاهدنا المواجهة البطولية لأبناء شعبنا الفلسطيني الذين حطموا المؤامرة الصهيونية مجدداً التأكيد على أن القدس عربية وستبقى رغم جبروت الصهاينة ووحشيتهم.

ورفضا للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيي دعا الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة والدفاع عن الوطن إلى تحرك شعبي مفتوح من خلال الاعتصام قرب سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في عمان.

ويضم الملتقى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والنقابات المهنية وشخصيات وطنية وقومية ويسارية ومؤسسات من المجتمع المدني.

بدورها طالبت النقابات المهنية الأردنية باتخاذ قرارات وإجراءات جدية وفورية تجاه الاحتلال الإسرائيلي بينها طرد السفير الإسرائيلي ووقف كل أشكال التعاون مع كيان الاحتلال.

ودعت النقابات المهنية الاتحادات العربية إلى التحرك شعبياً ونقابياً للضغط على الحكومات العربية لوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان مماثل استنكر تجمع الشيوعيين الأردنيين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يعتبر طليعة حركة التحرر العربية في مواجهة العدو ومشاريعه العدوانية .

ودعا البيان إلى ضرورة تكثيف الجهد في سياق معركة الوعي الوطني من خلال تشكيل لجان لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم له وتكثيف النضال اليومي لإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الصهيوني.

كما شدد البيان على أن المقاومة بكل أشكالها تشكل الخيار الوحيد الذي يرسم طريق المستقبل.