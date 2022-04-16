لقاء أدبي يحتفي بالمعلم في المركز الثقافي بمدينة بانياس

طرطوس-سانا

أقيم في المركز الثقافي بمدينة بانياس اليوم لقاء أدبي نظمه المنتدى الأدبي بمشاركة أربع شاعرات وأديبات قدمن نصوصاً متنوعة تناولت دور المعلم وأهمية الشعر فضلا عن الغزل بقوالب متنوعة بين الشعر العمودي والتفعيلة والقصائد القصيرة والخاطرة.

وحول طبيعة عمل المنتدى تحدثت مديرته الشاعرة سميا صالح لسانا بأنه يسعى لاستقطاب الشعراء واستضافة المواهب الشابة وصقلها من تجارب الآخرين إضافة إلى التواصل مع المحافظات الأخرى لاستضافة شعراء ومواهب تغني الحراك الأدبي في بانياس.

الشاعرة رجاء شاهين ألقت قصيدة بعنوان “يوميات حروف عربية” اتسمت بزخمها الفكري لما تحتويه من إيحاءات ورموز ذات دلالات عميقة وربطها بأسلوب مبتكر بعدد حروف اللغة العربية.

وبدوره الشاعر سعد مخلوف ألقى قصيدة حملت عنوان “لولاك” تحدث خلالها عن دور المعلم وأهمية عمله لأنه يخرج جيلا واعيا مثقفا وقادرا مشيرا في قصيدته التي تحمل عنوان “الشعر” إلى مكانة الشعراء في عالم الأدب لأنهم يعطون الروح للغة.

وبدورها الأديبة فائزة داود القت قصة بعنوان “تكريم الموت” استوحتها من رحم الهم الثقافي وكوادره والسبل الممكنة للارتقاء بحضور المثقفين الكبار وعدم تهميش دورهم والاستفادة من خبراتهم.

أما الشاعرة خلود جمال فألقت مجموعة قصص قصيرة تحدثت من خلالها عن أهمية تربية الأطفال تربية واعدة ودور الأم في تنشئتهم.

ومن الحضور تحدث محمد وحود “موجه لغة عربية” والناقد والدكتور هاتف بشوش من العراق عن أهمية هذا اللقاء الأدبي منوهين بالقصائد الشعرية من حيث الإحاطة بجميع جوانب العبارة والإيحاء والدلالات والرموز والتجديد والتجريد وقدرتها في التعبير عن محبة الأدب والوطن.

ذوالفقار أبو غبرا