قصر الثقافة في السويداء يحتضن إطلاق فرقة موسيقية لجمعية أطفال الغد

السويداء-سانا

احتضن قصر الثقافة في مدينة السويداء اليوم حفل إطلاق فرقة سفراء جمعية أطفال الغد للمواهب الموسيقية والغنائية التي تضم عدداً من الصغار واليافعين.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق الجمعية تعريفاً بالفرقة وتقديم فقرات غنائية وموسيقية وعرضاً عن عمل الجمعية خلال السنوات الماضية وقصص نجاح أطفالها وتقديم فقرة جمباز بالتعاون مع مركز أبولو إضافة إلى تكريم نحو خمسين من أطفال الجمعية وعدد من القائمين بالعمل والداعمين.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية أطفال الغد ربى الذياب خلال كلمة إلى أن الجمعية تعمل على دعم وتمكين الأطفال واليافعين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واكتشاف مواهبهم مؤكدة أهمية إطلاق الفرقة بإشراف مختصين ودعمها وتحفيزها للارتقاء بها نحو الأفضل.

وعبر عدد من أهالي الأطفال واليافعين عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على عمل الجمعية وعن أهمية الاستمرار بإقامة المبادرات والأنشطة الداعمة لأبنائهم.

حضر الفعالية مدير أوقاف السويداء الشيخ نجدو العلي وراعي كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية بالسويداء القس جبرائيل جاك بطة وعدد من الشخصيات الرسمية من المحافظة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency