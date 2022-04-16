إيران وكوبا تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

هافانا-طهران-سانا

أدانت الخارجية الإيرانية انتهاك كيان الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى داعية أبناء الشعب الفلسطيني والمسلمين إلى الاتحاد والتماسك لنصرة الشعب الفلسطيني وتطلعاته باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة قوله في حسابه على موقع تويتر اليوم إن “مشاهد العنف الاخيرة من جانب كيان الفصل العنصري الإسرائيلي خلال شهر رمضان المبارك تثير غضبا شديدا ونحن ندين انتهاك حرمة المسجد الاقصى” منددا بالجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني خلال الفترة الاخيرة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وإساءته إلى قدسية المسجد الأقصى.

كما أدانت كوبا اليوم الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك مجددة تضامنها مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونوا رودريغير في حسابه على موقع تويتر “إننا ندين الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بوجود المئات من المصلين بينهم نساء وشيوخ وأطفال خلال صلاة الجمعة”.

وأضاف رودريغر “إننا نؤكد تضامننا القوي والثابت مع القضية الفلسطينية العادلة”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 فلسطينيا واعتقال نحو 400 آخرين.

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