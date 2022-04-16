كتاب السويداء يحتفلون بذكرى الجلاء بفعاليات ثقافية منوعة

السويداء-سانا

فعاليات ثقافية متعددة نظمها فرع اتحاد الكتاب العرب في السويداء اليوم احتفاء بذكرى عيد الجلاء تضمنت افتتاح مكتبات ومهرجانات شعرية وتكريم شخصيات ثقافية وزيارة لضريح القائد العام للثورة السورية الكبرى المجاهد سلطان الأطرش.

وبدأت الفعاليات بافتتاح مكتبة للاتحاد في مدرسة السجن المركزي بالسويداء ترافقت مع مهرجان شعري على مسرح السجن شارك فيه كل من معاون قائد شرطة المحافظة العميد محمد زيدان وعضوا المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب الدكتور جهاد بكفلوني ورياض طبرة وعضوا المكتب الفرعي بالسويداء الدكتور فايز عزالدين وفرحان الخطيب وتضمن قصائد تغنت بحب الوطن وملاحم الجلاء الذي جاء حصاد تكاتف السوريين ومآثرهم البطولية.

وأوضح رئيس فرع سجن السويداء المركزي العميد زين العابدين محمد أن افتتاح المكتبة أحد ثمار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية واتحاد الكتاب انطلاقاً من حرص الوزارة على تحويل السجون إلى مؤسسات إصلاحية وتأهيلية ورفع مستوى الثقافة والتعليم والوعي لدى النزلاء ليعودوا بعد إخلاء سبيلهم إلى حياتهم الاجتماعية أفرادا صالحين يسهمون ببناء الوطن.

من جهته رأى عضو مجلس إدارة جمعية رعاية المسجونين بالسويداء أكرم نصر أن افتتاح مكتبة الاتحاد ينسجم ويتكامل مع جهود ودور الجمعية والجهات المعنية في تحقيق الرعاية الاجتماعية والثقافية للنزلاء.

كما افتتح الاتحاد مكتبة ريفية في قرية ولغا استجابة لمبادرة من المجتمع الأهلي تخلل ذلك إلقاء قصائد وطنية وفقرات راقصة للأطفال بحضور فعاليات رسمية وأهلية وثقافية.

ونوه أحد أبناء القرية عادل الحكيم الذي كرمه اتحاد الكتاب كأحد المبادرين بتأسيس المكتبة بحالة التعاون بين أهالي القرية ولاسيما الشباب لتجهيز وإنشاء المكتبة تأكيداً على أهمية القراءة والثقافة بالمجتمع.

بعدها كرم اتحاد الكتاب المدرس والموجه المتقاعد رضوان عيد أحد الشخصيات الثقافية في قرية المجدل الذي أسس مكتبة خاصة في منزله تضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب وأتاحها للإعارة تقديرا لمبادرته وجهوده في تعزيز الحالة الثقافية وتشجيع القراءة.

وأعرب عيد عن شكره لمبادرة الاتحاد مبينا أنه لا يمكن مواجهة الفكر الظلامي المتخلف إلا بالعلم والفكر بالتوازي مع ما يقدمه الجيش العربي السوري من تضحيات لدحر الإرهاب.

واختتمت الفعاليات بزيارة ضريح القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان الأطرش في صرح الثورة في بلدة القريا وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة وأرواح رفاقه المجاهدين الذين صنعوا ببطولاتهم وتضحياتهم ومواقفهم مجد الجلاء.

وفي تصريح لسانا أشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب الدكتور جهاد بكفلوني إلى أن الاتحاد بدأ مشروعاً بإحداث المكتبات في القرى والأرياف بالتعاون مع المجتمع الأهلي لافتاً إلى أن افتتاح المكتبة في السجن المركزي بالسويداء يتيح لكل نزيل الحصول على زاد معرفي هو بأمس الحاجة له مع استعداد الاتحاد لنشر اسهامات النزلاء الأدبية في مجلاته ودورياته.

من جهتها ذكرت رئيس فرع اتحاد الكتاب بالسويداء الكاتبة وجدان أبو محمود أن الفعاليات تأتي تكريساً وتعزيزاً للحالة الثقافية في المحافظة حيث تم رفد المكتبات المفتتحة بشكل أولي بنحو 500 كتاب من مختلف العناوين وسيتم تزويدها تباعاً بأحدث الإصدارات والدوريات لتشكل محطات إشعاع ثقافي وحضاري.

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