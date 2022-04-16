البرلمان الباكستاني ينتخب رئيساً جديداً له

إسلام أباد – سانا

انتخب البرلمان الباكستاني اليوم رئيس الوزراء السابق راجه برويز أشرف رئيساً جديداً له.

وقالت الجمعية الوطنية الباكستانية “البرلمان” في بيان: إن برويز أشرف أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ22 لها بعد تصويت أعضائها على انتخابه دون معارضة.

وظل منصب رئيس الجمعية الوطنية شاغراً منذ التاسع من نيسان الجاري عندما قدم رئيسها السابق أسد قيصر الذي ينتمي إلى “حركة الإنصاف” الاستقالة بعد رفضه إجراء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق وزعيم حركته عمران خان.

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