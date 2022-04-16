مشفى العيون الجراحي يقدم أكثر من 34 ألف خدمة خلال الربع الأول من العام الجاري

دمشق – سانا

تجاوز عدد الخدمات التي قدمها مشفى العيون الجراحي في دمشق خلال الربع الأول من العام الجاري 34 ألف خدمة بينها أكثر من 13 ألف خدمة مراجعة للعيادات العامة والتخصصية إضافة إلى استقبال أكثر من 3 آلاف حالة إسعاف.

وأوضحت مديرة الهيئة العامة للمشفى الدكتورة رنا عمران في تصريح لمراسلة سانا أن المشفى أجرى خلال الفترة نفسها 2143 عملية من ضمنها 8 عمليات زراعة قرنية إضافة إلى 732 صورة أشعة و6761 تحليلاً موضحة أن المشفى يوفر الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعيه لقاء أجور لا تتجاوز الـ35 بالمئة من التكلفة وبشكل مجاني للحالات الإسعافية.

وأشارت الدكتورة عمران إلى أنه رغم الصعوبات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وأثر ذلك على عمل المؤسسات الصحية استمر المشفى بتقديم جميع الخدمات للمراجعين دون توقف لافتة إلى أن المشفى هو المركز المعتمد الأول لتدريب الأطباء المقيمين وتأهيلهم لفحص البورد العربي لأمراض العين وجراحتها حيث تم خلال العام الماضي تدريب 150 طبيباً وطبيبة من طلاب الدراسات العليا “مقيمين”.

وبحسب الدكتورة عمران قدم المشفى خلال العام الماضي أكثر من 136 ألف خدمة منها أكثر من 49 ألف مراجعة للعيادات العامة والتخصصية و8367 عملية من ضمنها 16 عملية زرع قرنية كما استقبل أكثر من 13 ألف حالة إسعاف وأجرى 3115 صورة أشعة و31712 تحليلاً.

راما رشيدي

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