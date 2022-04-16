 فوز المجد على الحرية في ذهاب الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم

دمشق – سانا

فاز فريق المجد على الحرية بهدفين مقابل هدف في المباراة الثانية لذهاب الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم المؤهل إلى الدوري الممتاز والتي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق.

سجل هدفي المجد علي حلوي بالدقيقتين الـ33 والـ47 بينما قلص الحرية الفارق عبر نضال محمد.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الخميس القادم على أرض ملعب السابع من نيسان في حلب.

وكان فريق الجزيرة فاز على جرمانا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الأولى للدور النهائي وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب السابع من نيسان في حلب أمس الأول.

وفي ختام إياب مباراتي الدور النهائي من دوري الدرجة الأولى يتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى الدوري الممتاز.

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