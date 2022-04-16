ليفربول يفوز على مانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانكليزي

لندن-سانا

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بعد فوزه اليوم على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهدف ليفربول إبراهيما كوناتي في الدقيقة الـ 8 وساديو ماني في الدقيقتين الـ 17 والـ 45 بينما أحرز هدفي مانشستر سيتي جاك غراليش وبرنارد سيلفا في الدقيقتين الـ 47 والـ 90 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن.

ويلاقي ليفربول في النهائي الفائز من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي التي ستجمع غداً تشيلسي وكريستال بالاس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency