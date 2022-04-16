إدراج منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج دعم أسعار فائدة القروض

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإدراج منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج دعم أسعار فائدة القروض.

ويأتي هذه القرار في سياق التوجه الحكومي للإسراع بعملية تأهيل مجففات الذرة الصفراء العلفية ووضعها بالخدمة وسيساعد في توفير المحفزات التي من شأنها تشجيع زراعة هذه المادة باعتبارها إحدى المواد الحيوية اللازمة لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية.

يذكر أن منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية تعد أحد مكونات برنامج إحلال بدائل المستوردات.

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