القوات العراقية تدمر ثلاثة أوكار لإرهابيي (داعش) شمال البلاد

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم تدمير ثلاثة أوكار لإرهابيي تنظيم (داعش) في محافظة كركوك شمال البلاد.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان نقله موقع السومرية نيوز إنه “تم تدمير 3 أوكار لإرهابيي داعش عثر فيها على 5 عبوات محلية الصنع و15 كيلوغراماً من مادة السي فور شديدة الانفجار بالإضافة إلى أسلاك تفجير وملابس عسكرية ومواد غذائية وذلك ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من عملية المطرقة الحديدية لتفتيش وادي الشاي ووادي زغيتون”.

وكانت القوات العراقية أعلنت أمس تدمير أكبر معسكر لتنظيم داعش الإرهابي في وادي الشاي بكركوك شمال البلاد.

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