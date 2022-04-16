إيران تعلن وجود خطط لديها لتطوير أجهزة الطرد المركزي

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن المنظمة لديها خطة متكاملة لتطوير أجهزة الطرد المركزي وضمان أمنها.

وقال كمالوندي في تصريحات اليوم: ” تم تشديد الإجراءات الأمنية ونقل جزء كبير من أجهزة الطرد إلى أماكن أكثر أمناً تحسباً لأي محاولات اعتداء”.

وأعلنت إيران أول أمس أن عملية إنتاج قطع أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز بدأت عقب نقل وتركيب المعدات في الموقع الجديد وبعد إخراج الآلات من أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلى ذلك أوضح كمالوندي أن هناك قضايا لا تزال عالقة في محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة الدولية.

وأوضح أنه تم التوصل إلى تفاهم للإسراع بحلها وقال: “ما ننجزه الآن يتم في إطار التوافقات الحاصلة وضمن عمليات الرقابة عبر المعلومات التي تقدمها كاميرات المراقبة وعندما يتحقق الاتفاق فإننا سنزودهم بكل المعلومات التي توفرها كاميرات المراقبة وألا نحتفظ بها وقد نضطر لإتلافها”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency