تساقط الأمطار يعيق جهود الإغاثة بعد فيضانات جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ-سانا

تجدد تساقط الأمطار اليوم في جنوب أفريقيا ما أعاق جهود عمليات الإنقاذ بعد فيضانات شهدتها البلاد أسفرت عن سقوط نحو 400 قتيل.

ونقلت فرانس برس عن بوسيليتسو موفوكينغ من المعهد الوطني للأرصاد الجوية قوله “تتساقط الأمطار منذ صباح اليوم في بعض أجزاء المنطقة وحتى لو لم تكن غزيرة ما زال هناك خطر بحدوث فيضانات لأن التربة مشبعة بشكل كبير بالمياه”.

بدوره قال قائد فرق الإغاثة غاريث جاميسون “سنركز جهودنا في الوقت الحالي على حالات الطوارئ الطبية”.

وحسب المعلومات ما زال عشرات الاشخاص في عداد المفقودين فيما انتشر الجيش مدعوما بمروحيات وأكثر من أربعة آلاف شرطي للمساعدة في عمليات الإغاثة إلا أنه في اليوم السادس للفيضانات تضاءل الأمل في العثور على ناجين.

وجرفت الأمطار الغزيرة أجزاء كاملة من الطرق كما انهارت بنى تحتية ويحاول مشغلو النقل العام استعادة المحاور الرئيسية بشكل عاجل كما يتم العمل لإعادة بناء الجسور المنهارة والتي تسببت في عزل أجزاء معينة من التجمعات التي يزيد عدد سكانها على 3.5 ملايين نسمة.

وتسببت الفيضانات بتدمير نحو أربعة آلاف منزل وتضرر أكثر من 13500 ما أدى إلى تشريد عشرات آلاف الأشخاص وفي بعض المناطق انقطعت المياه والكهرباء.

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